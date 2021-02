Robert F. Kennedy Jr. bannato da Instagram per affermazioni no-vax (Di giovedì 11 febbraio 2021) Instagram chiude l’account di Robert F. Kennedy Jr. per aver condiviso ripetutamente affermazioni false sul Coronavirus e sui vaccini L’importanza dei social media in questo periodo storico è stata sottolineata più volte nell’ultimo anno. Nel corso di una pandemia globale diventa cruciale il ruolo di Internet e dei social network per scongiurare la diffusione di fake news ed invitare la popolazione a consultare solo fonti accreditate e attendibili. Le principali piattaforme social come Twitter e Instagram hanno per questo motivo adottato duri provvedimenti nei confronti di personalità di spicco colpevoli di aver condiviso con i propri followers messaggi controversi. Ora è la volta di Instagram, che ha deciso di chiudere l’account del politico Robert F. ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021)chiude l’account diF.Jr. per aver condiviso ripetutamentefalse sul Coronavirus e sui vaccini L’importanza dei social media in questo periodo storico è stata sottolineata più volte nell’ultimo anno. Nel corso di una pandemia globale diventa cruciale il ruolo di Internet e dei social network per scongiurare la diffusione di fake news ed invitare la popolazione a consultare solo fonti accreditate e attendibili. Le principali piattaforme social come Twitter ehanno per questo motivo adottato duri provvedimenti nei confronti di personalità di spicco colpevoli di aver condiviso con i propri followers messaggi controversi. Ora è la volta di, che ha deciso di chiudere l’account del politicoF. ...

