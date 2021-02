Pd: M5S, 'solidarietà a Moretti, gesto da non sottovalutare' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “La bomba carta esplosa a Vicenza sotto casa dell'europarlamentare Alessandra Moretti è un fatto grave che non va sottovalutato. Ad Alessandra Moretti va la nostra solidarietà e vicinanza. Siamo certi che non si farà intimidire da questo vile gesto”. Così una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “La bomba carta esplosa a Vicenza sotto casa dell'europarlamentare Alessandraè un fatto grave che non va sottovalutato. Ad Alessandrava la nostrae vicinanza. Siamo certi che non si farà intimidire da questo vile”. Così una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

mante : Eppure la faccenda è semplice. Nessuna persona di spirito progressista, riformista e culturalmente orientata (premi… - MatteoRichetti : Solidarietà ai tanti social media manager che hanno lavorato per tutto il week end: la quantità di post e tweet da… - M5S_Europa : La bomba carta esplosa a Vicenza sotto casa dell’europarlamentare @ale_moretti è un fatto grave che non va sottoval… - TV7Benevento : Pd: M5S, 'solidarietà a Moretti, gesto da non sottovalutare'... - U_Sudista_new : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà a @BiloFausto, affermato giornalista e inviato di guerra, che l'Anpi e il M5S toscani tentano di censurare.… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S solidarietà Il voto su Rousseau divide i Cinque Stelle torinesi

... 2021 0 Il presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia esprime la sua solidarietà ai ... Torino Post antisemita, i consiglieri M5s: "Non è nostro pensiero" Giulia Zanotti - Febbraio 9, 2021 0 Dopo ...

Berlusconi vede Salvini. Intesa su tutto

L'Europa della solidarietà ha prevalso sull'Europa dell'austerità, Fi ci ha lavorato per un anno. ... dice, è naturale, 'non foss'altro per difendersi dalla preponderante presenza dell'asse Pd - M5s' ...

M5S: da Di Battista a Patuanelli, 'big' su Fb in difesa Crimi contro stampa Affaritaliani.it ... 2021 0 Il presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia esprime la suaai ... Torino Post antisemita, i consiglieri: "Non è nostro pensiero" Giulia Zanotti - Febbraio 9, 2021 0 Dopo ...L'Europa dellaha prevalso sull'Europa dell'austerità, Fi ci ha lavorato per un anno. ... dice, è naturale, 'non foss'altro per difendersi dalla preponderante presenza dell'asse Pd -' ...