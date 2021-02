Ostia – Picca-Conti | A Piazza Conteduca scivolo disabili fuori legge

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) – “Il Municipio a guida Movimento Cinque Stelle si conferma disattento alle esigenze delle persone diversamente abili. Non sono bastate in questi anni le denunce e le segnalazioni della Lega per gli ascensori della Roma-Lido, le barriere architettoniche presenti nelle case popolari o le spiagge inaccessibili. Ora anche quando si può intervenire per creare un semplicepersi consentono scempi e sperpero di soldi pubblici come aFrancesco, angolo via Diego Simonetti, ad”. A denunciarlo in una nota Monicae Mauro, rispettivamente capogruppo della Lega in X Municipio e responsabiletà del partito lidense. “Abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare i lavori realizzati in questi giorni che ...