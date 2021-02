Narcotraffico | Spagna è varco UE secondo InSight Crime

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Illatino americano da decenni utilizza lacome punto di ingresso per la cocaina in Europa. Quale Paese migliore se non uno già brulicante di mafie, tra cui quella italiana? Ma i signori della droga colombiani hanno ponderato bene la decisione. E il fatto che la scelta sia ricaduta sulla penisola iberica non

...nelle dinamiche delnostrano: Romano spiega che si rifornivano anche qui, con stupefacente che arrivava dalla Calabria. Cocaina, hascisc e marijuana giungevano anche dalla... truffe e frodi informatiche, trasferimento fraudolento di denaro,e spaccio di ... Si tratta di due magistrati nigeriani distaccati presso le procure in Italia eper migliorare il ...Il narcotraffico latino americano da decenni utilizza la Spagna come punto di ingresso per la cocaina in Europa. Quale Paese migliore se non uno già brulicante di mafie, tra cui quella italiana? Ma i ...Nei verbali del collaboratore di giustizia le rotte dalla Grecia, dall'Albania e il ruolo di Oria. Le dinamiche recenti della Sacra Corona ...