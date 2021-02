Napoli, troppi interrogativi irrisolti: la società chiamata a fare chiarezza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Il Napoli è in piena crisi e i risultati lo dimostrano. Capire le ragioni di questa evidente flessione non è questione da poco: quello degli azzurri è un calo fisico o mentale? Ci sono attriti tra i giocatori e l’allenatore? Ci sono spaccature nello spogliatoio? A settimane alterne si è detto tutto e il contrario di tutto: che la società fosse in in rottura con lo staff tecnico, che alcuni calciatori remino contro l’allenatore. Niente di più e niente di meno rispetto a quello che è successo nel post ammutinamento con Ancelotti. Eppure, inizialmente, sembrava potesse essere questo l’anno del Napoli. Una squadra che a inizio campionato volava e al tempo stesso Juventus e Inter erano in difficoltà. Una squadra che, ironia del destino, si è sfaldata quando sono cominciati i problemi di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Ilè in piena crisi e i risultati lo dimostrano. Capire le ragioni di questa evidente flessione non è questione da poco: quello degli azzurri è un calo fisico o mentale? Ci sono attriti tra i giocatori e l’allenatore? Ci sono spaccature nello spogliatoio? A settimane alterne si è detto tutto e il contrario di tutto: che lafosse in in rottura con lo staff tecnico, che alcuni calciatori remino contro l’allenatore. Niente di più e niente di meno rispetto a quello che è successo nel post ammutinamento con Ancelotti. Eppure, inizialmente, sembrava potesse essere questo l’anno del. Una squadra che a inizio campionato volava e al tempo stesso Juventus e Inter erano in difficoltà. Una squadra che, ironia del destino, si è sfaldata quando sono cominciati i problemi di ...

anperillo : Il peggior primo tempo del #Napoli degli ultimi anni... Proprio nella partita della vita. Non c’è gioco, non c’è ve… - ZZiliani : Sta giocando con molte assenze il #Napoli, ma lo hanno fatto anche club come il #Milan (con una rosa meno nutrita)… - 100x100Napoli : Il #Napoli continua a subire troppi gol. - andserret : @PiermarioF @Torrenapoli1 Dicevo con Ancelotti. Ieri ho visto 3-4 giocatori che passeggiavano come se oramai la mag… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, i gol subiti sono troppi -