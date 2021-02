Meteo Temperature – Tracollo termico termometri sprofondano di 15 grandi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nei prossimi giorni dovremo fare i conti con valori termici “glaciali“a causa dell’arrivo di una massa d’aria gelida che porterà ad un Tracollo delle Temperature con i termometri che sprofonderanno anche di 15°C in meno in poche ore. Facciamo il punto della situazione per capire meglio l’evoluzione prevista e tutti i dettagli sulla base degli ultimi aggiornamenti ufficiali. Nelle Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nei prossimi giorni dovremo fare i conti con valori termici “glaciali“a causa dell’arrivo di una massa d’aria gelida che porterà ad undellecon iche sprofonderanno anche di 15°C in meno in poche ore. Facciamo il punto della situazione per capire meglio l’evoluzione prevista e tutti i dettagli sulla base degli ultimi aggiornamenti ufficiali. Nelle

SuttoraM : RT @Cristin97215062: @SuttoraM Già oggi qua viaggiava la bora di Trieste cara Marina, davvero fredda Buona serata a te... Meteo mette davve… - MoliPietro : Meteo Temperature – Tracollo termico termometri sprofondano di 15 grandi - infoitinterno : Meteo, in arrivo temperature glaciali e Italia sotto zero: previsti -3° a Roma - infoitinterno : Meteo, in arrivo il Burian: temperature a picco nel weekend, possibile neve nell'hinterland - malubor1 : RT @tweetnewsit: Meteo: Promontorio di alta pressione sull'Italia in queste ore, maltempo invernale da domani con il Buran e quindi gelo e… -