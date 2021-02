Mattia | somministrazione AstraZeneca parte da Valmontone

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, – “Continua il grande lavoro della Asl Roma 5 sulla rete vaccinale del territorio. IlHospital e’ la prima struttura a somministrare il vaccinocon lanza odierna della campagna vaccinale su base volontaria per gli operatori sanitari del settore privato e sotto i 55 anni. Anche a Colleferro prosegue serrata la campagna vaccinale.” “Dopo personale sanitario, farmacisti, operatori delle strutture assistenziali, ospiti delle RSA, con una media di circa 100 vaccini al giorno, si sono aperte le prenotazioni per gli over 80”. Cosi’ in una nota Eleonora, Presidente della Commissione lavoro, scuola, pari opportunita’ del Consiglio Regionale del Lazio. “Entro sabato, inoltre, saranno vaccinati tutte e tutti i 650 ultra ottantenni assistiti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). Un ...