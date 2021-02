Marco Giallini e Giorgio Panariello ci riprovano l’11 febbraio: tra gli ospiti di Lui è Peggio di Me Travaglio e Venditti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo il debutto saltato lo scorso giovedì per lasciare spazio ad uno speciale sulla crisi di governo, stavolta Marco Giallini e Giorgio Panariello dovrebbero riuscire ad esordire col loro show a due voci. L’attore romano e il comico toscano sono i protagonisti di Lui è Peggio di Me, il nuovo “sit show” della prima serata di Rai3, in onda da giovedì 11 febbraio. Marco Giallini e Giorgio Panariello saranno in onda su Rai3 per quattro appuntamenti, ogni giovedì alle 21.20, tra monologhi, duetti, interviste, gag, canzoni. La prima era prevista lo scorso 4 febbraio, ma l’escalation della crisi di governo aveva imposto alla rete di stare sull’attualità. Stavolta invece un promo con i due protagonisti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo il debutto saltato lo scorso giovedì per lasciare spazio ad uno speciale sulla crisi di governo, stavoltadovrebbero riuscire ad esordire col loro show a due voci. L’attore romano e il comico toscano sono i protagonisti di Lui èdi Me, il nuovo “sit show” della prima serata di Rai3, in onda da giovedì 11saranno in onda su Rai3 per quattro appuntamenti, ogni giovedì alle 21.20, tra monologhi, duetti, interviste, gag, canzoni. La prima era prevista lo scorso 4, ma l’escalation della crisi di governo aveva imposto alla rete di stare sull’attualità. Stavolta invece un promo con i due protagonisti ...

