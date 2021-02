“Malcolm & Marie” Netflix | trama | cast e recensione!

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tra le diverse uscite cinematografiche di questo mese, si segnala il film “. Di genere drammatico/sentimentale e diretto da Sam Levinson, è destinato a diventare un piccolo capolavoro. Scopriamo subito di cosa si tratta! “racconta la storia di un amore travagliato:, regista emergente e, giovane ragazza, ex tossicodipendente. Da un dettaglio, seppur apparentemente semplice, notato daalla presentazione del film del suo amato, si scatena un litigio da cui fuoriescono scenari della vita ...

La storia: Malcolm (John David Washington) e Marie (Zendaya) sono una giovane coppia tra i venti e trent'anni che vivono in una grande villa sulle colline di Los Angeles. Lui è un regista al suo... Una guida ai magnifici 16 film romantici Netflix. Classici, moderni, letterari, fashion, all star e indipendenti. Basta che parlino d'amore, giusto?!? Questo mese è uscito "Malcolm & Marie" Netflix: un film mentale e psicologico, da cui possono fiorire riflessioni interessanti. Imperdibile!