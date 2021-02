Lo scrittore Valerio Massimo Mandredi trovato esanime con la moglie: sono in gravi condizioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valerio Massimo Mandredi trovato esanime con la moglie a Roma: è grave Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi è in gravi condizioni dopo essere stato ritrovato esanime con la moglie, Christine Feddersen, in un appartamento situato a via dei Vascellari, a Roma. A dare l’allarme è stata la coppia della figlia, che non riusciva ad avere notizie dei suoi genitori. Sia Manfredi che la moglie sono stati ritrovati privi di sensi e sono stati portati in ospedale: entrambi, come detto, versano in gravi condizioni. L’ipotesi più probabile al momento è una intossicazione da ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021)con laa Roma: è grave LoManfredi è indopo essere stato ricon la, Christine Feddersen, in un appartamento situato a via dei Vascellari, a Roma. A dare l’allarme è stata la coppia della figlia, che non riusciva ad avere notizie dei suoi genitori. Sia Manfredi che lastati ritrovati privi di sensi estati portati in ospedale: entrambi, come detto, versano in. L’ipotesi più probabile al momento è una intossicazione da ...

