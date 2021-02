L’Everton va in gol e Ancelotti esulta soffiando sul caffè: i meme sono divertenti [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Everton segna e Ancelotti esulta soffiando sul caffè. E’ diventato virale un VIDEO che riguarda l’ex allenatore del Milan, come al solito sono stati pubblicati su Instagram tanti meme divertentissimi. Partita bellissima in FA, la sfida tra Everton e Tottenham si è conclusa con l’incredibile risultato di 5-4 dopo i tempi supplementari. La squadra di Mourinho passa in vantaggio con Davinson Sanchez, poi la risposta dei padroni di casa con Calvert-Lewin, Richarlison e Siguardsson su calcio di rigore. Lamela e ancora Sanchez pareggiano i conti, ancora Richarlison porta in vantaggio L’Everton, Kane all’83’ pareggia. Ai tempi supplementari è Bernard a siglare il definitivo 5-4. Il caffè di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021)segna esul. E’ diventato virale unche riguarda l’ex allenatore del Milan, come al solitostati pubblicati su Instagram tantissimi. Partita bellissima in FA, la sfida tra Everton e Tottenham si è conclusa con l’incredibile risultato di 5-4 dopo i tempi supplementari. La squadra di Mourinho passa in vantaggio con Davinson Sanchez, poi la risposta dei padroni di casa con Calvert-Lewin, Richarlison e Siguardsson su calcio di rigore. Lamela e ancora Sanchez pareggiano i conti, ancora Richarlison porta in vantaggio, Kane all’83’ pareggia. Ai tempi supplementari è Bernard a siglare il definitivo 5-4. Ildi ...

