Le vite da romanzo di Ghiggia | Lojacono e altri stranieri dei miei tempi

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Strangers in the night and in the italian championship. Glideilontani. Affilo rima e prosa e ve ne racconto qualcuno. Musica, maestro. Unla vita di Alcideuruguayano magro, ala destra balzante, impomatati i capelli, baffetti d’uomo galante. Al Maracanà con un tiro improvviso dal fondo del campo aveva irriso il Brasile nella finale mondiale del millenovecentocinquanta. Non fu più lo stesso. Quel successo lo scosse. Diventò stravagante, irrequieto, indecente spaccone, damerino impudente. Sbarcò a Roma, era il 1953, giallorosso per venti milioni d’ingaggio, all’atterraggio una folla plaudente. Al suo fianco l’irresistibile creola sposata in Brasile. Il fascino femminile fu l’attrazione costante della sua vita allarmante. A caccia perenne, fu sorpreso la sera che ...