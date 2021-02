La truffa dei tamponi: lei li rubava e lui effettuava i test: arrestata coppa napoletana (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una coppia di truffatori, lui finto medico e lei vera infermiera, effettuavano tamponi a pagamento senza nessuna qualifica. I due sono stati arrestati a Civitavecchia dove eseguivano la truffa e sono stati condannati a due anni e mezzo (lui) e due anni (lei) Arrivata dunque la condanna per Domenico D’Alterio e la compagna Maria Iodice. Entrambi sono originari di Giugliano. Sono stati giudicati tramite rito abbreviato e accusati di falso, sostituzione di persone e peculato. Secondo l’inchiesta portata avanti dai carabinieri la coppia avrebbe effettuato almeno 14 tamponi ma le indagini proseguiranno ancora. Se il numero dovesse aumentare allora l’accusa potrebbe aggravarsi con l’epidemia colposa. Le indagini hanno riportato alla luce anche la modalità con veniva ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una coppia ditori, lui finto medico e lei vera infermiera,noa pagamento senza nessuna qualifica. I due sono stati arrestati a Civitavecchia dove eseguivano lae sono stati condannati a due anni e mezzo (lui) e due anni (lei) Arrivata dunque la condanna per Domenico D’Alterio e la compagna Maria Iodice. Entrambi sono originari di Giugliano. Sono stati giudicati tramite rito abbreviato e accusati di falso, sostituzione di persone e peculato. Secondo l’inchiesta portata avanti dai carabinieri la coppia avrebbe effettuato almeno 14ma le indagini proseguiranno ancora. Se il numero dovesse aumentare allora l’accusa potrebbe aggravarsi con l’epidemia colposa. Le indagini hanno riportato alla luce anche la modalità con veniva ...

reportrai3 : La GdF ha confiscato beni per circa 17 mln di euro all'imprenditore Nicola Pesce, che ha patteggiato 4 anni e 4 mes… - igorbrickil5S : RT @reportrai3: La GdF ha confiscato beni per circa 17 mln di euro all'imprenditore Nicola Pesce, che ha patteggiato 4 anni e 4 mesi nel fi… - SAPAFER : RT @reportrai3: La GdF ha confiscato beni per circa 17 mln di euro all'imprenditore Nicola Pesce, che ha patteggiato 4 anni e 4 mesi nel fi… - aliciasbb : RT @reportrai3: La GdF ha confiscato beni per circa 17 mln di euro all'imprenditore Nicola Pesce, che ha patteggiato 4 anni e 4 mesi nel fi… - Dondolino72 : RT @reportrai3: La GdF ha confiscato beni per circa 17 mln di euro all'imprenditore Nicola Pesce, che ha patteggiato 4 anni e 4 mesi nel fi… -