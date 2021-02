Indossare due mascherine: è davvero utile? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Abbiamo spesso sentito parlare di doppie mascherine. Ma sono davvero utili? La rivista Today ha fatto delle domande a Jose-Luis Jimenez, professore di chimica. Dovremmo Indossare tutti due mascherine? Non credo che il doppio mascheramento dovrebbe essere il nostro valore predefinito. Suggerirei una maschera di alta qualità con attenzione all’adattamento e per assicurarmi di non avere spazi vuoti. Gli uomini dovrebbero radersi la barba nelle aree in cui si trovano le maschere, poiché è impossibile ottenere una buona tenuta lì, in quei punti: molta aria passa attraverso i peli e non viene filtrata. Qual è il modo migliore per Indossare le mascherine e quando ha senso farlo? Per la doppia mascheratura, dobbiamo pensare in termini di filtrazione e vestibilità. In alcuni casi, ha ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Abbiamo spesso sentito parlare di doppie. Ma sonoutili? La rivista Today ha fatto delle domande a Jose-Luis Jimenez, professore di chimica. Dovremmotutti due? Non credo che il doppio mascheramento dovrebbe essere il nostro valore predefinito. Suggerirei una maschera di alta qualità con attenzione all’adattamento e per assicurarmi di non avere spazi vuoti. Gli uomini dovrebbero radersi la barba nelle aree in cui si trovano le maschere, poiché è impossibile ottenere una buona tenuta lì, in quei punti: molta aria passa attraverso i peli e non viene filtrata. Qual è il modo migliore perlee quando ha senso farlo? Per la doppia mascheratura, dobbiamo pensare in termini di filtrazione e vestibilità. In alcuni casi, ha ...

QuotidianPost : Indossare due mascherine: è davvero utile? - leeviiosa : @Paolo2571 - per tre giorni non gli hanno dato la crema per le emorroidi - lo hanno costretto ad indossare un vesti… - Pedro69280970 : RT @ImolaOggi: ??USA, gli 'scienziati' hanno avuto un’idea geniale: se una mascherina non funziona, mettiamone due! - Margher81933300 : RT @ImolaOggi: ??USA, gli 'scienziati' hanno avuto un’idea geniale: se una mascherina non funziona, mettiamone due! - ilmagoditwit : RT @ImolaOggi: ??USA, gli 'scienziati' hanno avuto un’idea geniale: se una mascherina non funziona, mettiamone due! -