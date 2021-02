Il pilota di Formula 1 Fernando Alonso investito in bicicletta: è cosciente ma con diverse fratture (Di giovedì 11 febbraio 2021) Grave incidente in Svizzera per il pilota Fernando Alonso. Il 39enne, che quest'anno è tornato sul sedile della Alpine Renault, è stato investito da un'auto mentre si allenava in bici sulle strade ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 febbraio 2021) Grave incidente in Svizzera per il. Il 39enne, che quest'anno è tornato sul sedile della Alpine Renault, è statoda un'auto mentre si allenava in bici sulle strade ...

zazoomblog : Formula 1 paura per Alonso: incidente in bici le condizioni del pilota - #Formula #paura #Alonso: #incidente - sportli26181512 : Alonso, incidente in bicicletta in Svizzera: le news: Impegnato in allenamento in bicicletta in Svizzera, dove si s… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #FormulaE | La squadra cinese ha messo sotto contratto come terzo pilota il 38enne nordirlandese - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Il pilota tedesco ha sottolineato le difficoltà legate al calendario da 23 gare - sportli26181512 : F1, Giovinazzi sulla nuova Alfa: 'Davvero bella, non vedo l'ora che inizi il Mondiale': Il pilota pugliese dell'Alf… -