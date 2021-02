Giampiero Mughini ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Se avrei scommesso sull’assenza di veti del Pd sulla Lega? Tutto è possibile: come Dc e Pci nel Dopoguerra” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Quanto avrei scommesso un anno fa che il Pd non mettesse veti su Matteo Salvini? In politica nulla è eterno. Con questi che abbiamo sono contento che ci sia un patto che spero nobile per la Repubblica e me ne infischio del loro passato”. Così lo scrittore Giampiero Mughini ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove ha commentato le dichiarazioni del segretario dem Nicola Zingaretti che non ha chiuso a una possibile alleanza con la Lega per dar vita al governo Draghi. “D’altra parte la Democrazia cristiana nacque in opposizione al Partito comunista e alla fine del suo arco politico invece venne a un compromesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Quantoun anno fa che il Pd non mettessesu Matteo Salvini? In politica nulla è eterno. Con questi che abbiamo sono contento che ci sia un patto che spero nobile per la Repubblica e me ne infischio del loro passato”. Così lo scrittoreospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 suha commentato le dichiarazioni del segretario dem Nicola Zingaretti che non ha chiuso a unaalleanza con laper dar vita al governo Draghi. “D’altra parte la Democrazia cristiana nacque in opposizione al Partito comunista e alla fine del suo arco politico invece venne a un compromesso ...

