GF Vip, Pierpaolo Pretelli momento no: un messaggio lo manda in crisi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La casa del GF Vip è stata scossa da un messaggio di una fan di Pierpaolo Pretelli, che lo ha mandato in crisi. Ecco cosa è successo. All’interno della casa del GF Vip un grande momento di difficoltà per un concorrente, Pierpaolo Pretelli, che ha ricevuto un messaggio non troppo bello da parte di una Leggi su youmovies (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La casa del GF Vip è stata scossa da undi una fan di, che lo hato in. Ecco cosa è successo. All’interno della casa del GF Vip un grandedi difficoltà per un concorrente,, che ha ricevuto unnon troppo bello da parte di una

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #GiulioPretelli: “Dopo il confronto con mio fratello Pierpaolo ho cambiato idea su lui e #GiuliaSalemi”… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Giulio Pretelli: “Dopo il confronto con mio fratello Pierpaolo ho cambiato idea su lui e Giulia Salemi” - infoitcultura : GF Vip, Pierpaolo Pretelli non ci sta: “Finché si gioca va bene, però cosi no”, cos’è successo - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli fa una Scenata di gelosia a Giulia Salemi! - blogtivvu : “Pierpaolo tuo figlio non guarda la TV per Giulia”, urla fuori dal #GFVip: la reazione di Pretelli – VIDEO #Prelemi -