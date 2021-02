‘Gf Vip 5’, durante il Late Show di Tommaso Zorzi alcuni vipponi fanno delle piccanti rivelazioni sulle loro esperienze sessuali! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ieri sera Tommaso Zorzi, dalla Casa del Gf Vip 5, ha condotto una nuova puntata del GF Late Show. Tra esilaranti gag e improbabili lip sync battle, i concorrenti si sono lasciati andare a bollenti rivelazioni. Infatti, durante il gioco del Non ho mai, Zorzi ha svelato di aver vissuto l’esperienza di un ménage à trois: IO NON BEVO. SCUSA MAMMA, SONO UNA RAGAZZA MODERNA ?????? #TZLateShow pic.twitter.com/4U0S0W8dJG — trashtvstellare (@trashtvstellare) February 10, 2021 Nel corso della serata anche Andrea Zelletta e Andrea Zenga hanno fatto piccanti confessioni. Se il primo ha partecipato a due orge, una con un ragazzo e una ragazza e l’altra con due ragazze, il secondo invece ha preso parte ad un’orgia con ben 13 ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ieri sera, dalla Casa del Gf Vip 5, ha condotto una nuova puntata del GF. Tra esilaranti gag e improbabili lip sync battle, i concorrenti si sono lasciati andare a bollenti. Infatti,il gioco del Non ho mai,ha svelato di aver vissuto l’esperienza di un ménage à trois: IO NON BEVO. SCUSA MAMMA, SONO UNA RAGAZZA MODERNA ?????? #TZpic.twitter.com/4U0S0W8dJG — trashtvstellare (@trashtvstellare) February 10, 2021 Nel corso della serata anche Andrea Zelletta e Andrea Zenga hanno fattoconfessioni. Se il primo ha partecipato a due orge, una con un ragazzo e una ragazza e l’altra con due ragazze, il secondo invece ha preso parte ad un’orgia con ben 13 ...

fanpage : #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse ri… - fanpage : #Gfvip, tutti pazzi per il papà di Stefania Orlando - fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - ErbacciaCattiva : RT @SuperGuidaTV: #TZLATESHOW Tommaso Zorzi pronto per uno show tutto suo? I fans ci sperano ?????? #tzvip #TZGFVIP #tommasozorzi #tzviplate… - hicharlixcx : RT @SuperGuidaTV: #TZLATESHOW Tommaso Zorzi pronto per uno show tutto suo? I fans ci sperano ?????? #tzvip #TZGFVIP #tommasozorzi #tzviplate… -