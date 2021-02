Garbagnate Milanese, atti osceni davanti ad una bambina e alla madre: arrestato un 32enne (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel pomeriggio di ieri, 10 febbraio, alle 16:30 circa, i Carabinieri della Stazione di Garbagnate Milanese hanno arrestato un 32enne di origine eritrea per atti osceni in luogo pubblico. Dagli approfondimenti l’uomo, celibe e nullafacente, sarebbe anche pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale. Il 32enne, alla presenza di una bambina di 4 anni e della td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel pomeriggio di ieri, 10 febbraio, alle 16:30 circa, i Carabinieri della Stazione dihannoundi origine eritrea perin luogo pubblico. Dagli approfondimenti l’uomo, celibe e nullafacente, sarebbe anche pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale. Ilpresenza di unadi 4 anni e della td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

