Francesco Chiofalo offeso dalla D’Urso: la frase che nessuno si aspettava (Di giovedì 11 febbraio 2021) Barbara D’Urso spiazza tutti a Pomeriggio 5. Ecco cosa ha detto a Francesco Chiofalo dopo l’intervento di chirurgia estetica al naso. Francesco Chiofalo – e soprattutto i suo naso post “ritocchino” – protagonisti a Pomeriggio 5. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma oggi è stato ospite di Barbara D’Urso nello spazio dedicato al gossip, e le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Barbaraspiazza tutti a Pomeriggio 5. Ecco cosa ha detto adopo l’intervento di chirurgia estetica al naso.– e soprattutto i suo naso post “ritocchino” – protagonisti a Pomeriggio 5. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma oggi è stato ospite di Barbaranello spazio dedicato al gossip, e le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

silviaa0733 : RT @didimiyy: non bastavano i giornalisti pizzettari turchi, ora anche Barbarella parla di Can e Demet con in studio (rullo di tamburi): An… - DreamalwaysCF : @Fede_Dreamer_ Su pomeriggio merda hanno detto che Can somiglia a Francesco Chiofalo - sabry_tenny : Can Yaman somiglia a Francesco Chiofalo ??? NO SCUSATE NON HO CAPITO BENE #Pomeriggio5 @carmelitadurso @pomeriggio5 #Pomeriggio5 - didimiyy : non bastavano i giornalisti pizzettari turchi, ora anche Barbarella parla di Can e Demet con in studio (rullo di ta… - _bhoo__ : Francesco Chiofalo irriconoscibile dai tempi di Temptation island Quando l'ho visto ero così :?????? #pomeriggiocinque -