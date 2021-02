FA Cup | Abraham regala i quarti al Chelsea Vittoria di misura sul Barnsley

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilvince dinella gara di ottavi di finale di FA Cup sul campo del, club che milita in Champioship. Decisiva la rete di Tammy, arrivata al 64?. Ora la squadra di Tuchel se la vedrà con lo Sheffield Utd aidi finale. Foto: Daily Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

C'è anche il Southampton nei quarti di FA Cup: la squadra di Ralph Hasenhuttl ha vinto 2 - 0 sul campo del Wolverhampton, sempre più in crisi.