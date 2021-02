È morto Chick Corea | leggenda del Jazz

(Di venerdì 12 febbraio 2021)del, èall'età di 79 anni per una rara forma di cancro scoperta solo di recente. La notizia è stata data tramite il profilo ufficiale del musicista.nella sua ...

Corriere : Lutto nel mondo del jazz, morto il pianista Chick Corea: aveva 79 anni - repubblica : ?? Musica: e' morto Chick Corea, leggenda del jazz - ilpost : È morto a 79 anni il pianista jazz Chick Corea - AlessandroFanet : RT @RobertoMerlino1: Jazz, morto il pianista Chick Corea: aveva 79 anni- - funkbit85 : RT @illusioneottica: È morto Chick Corea ???????????????????? continua su: -

Ultime Notizie dalla rete : morto Chick

Corea , leggenda del jazz, èall'età di 79 anni per una rara forma di cancro scoperta solo di recente. La notizia è stata data tramite il profilo ufficiale del musicista. Corea nella sua ...Corea, leggenda del ...Chick Corea, leggenda del jazz, è morto all’età di 79 anni per una rara forma di cancro scoperta solo di recente. Lo riportano i media americani. Sulla scena dall’inizio degli anni Sessanta, Corea è ...Morto Chick Corea, leggendario pianista jazz che nella sua lunga carriera ha suonato con tutti i più grandi. Era di origini italiane Il mondo della musica, non solo quella jazz che era la sua casa, d ...