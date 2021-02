Draghi, la sinistra e i socialisti (Di giovedì 11 febbraio 2021) La crisi di governo che ha posto fine al “Conte Bis” si avvia verso la conclusione. Il presidente Mattarella ha gestito la crisi, per molti versi inspiegabile, con equilibrio, efficacia e pieno rispetto delle proprie prerogative costituzionali ed ha incaricato il Prof. Mario Draghi di formare un nuovo governo di salvezza nazionale privo di un perimetro politico, “di emergenza” come si diceva un tempo. La discesa in campo dell’ex presidente della Banca Centrale Europea ha provocato già diversi scossoni nel mondo politico, tra i quali il più spettacolare è senz’altro la riconversione europeista di Salvini. Draghi ha certamente un profilo di altissimo livello, che potrà essere di grande utilità al Paese in questo momento particolare per la nostra democrazia. Tutta la vicenda di queste settimane evidenzia però l’ennesimo fallimento del sistema politico ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) La crisi di governo che ha posto fine al “Conte Bis” si avvia verso la conclusione. Il presidente Mattarella ha gestito la crisi, per molti versi inspiegabile, con equilibrio, efficacia e pieno rispetto delle proprie prerogative costituzionali ed ha incaricato il Prof. Mariodi formare un nuovo governo di salvezza nazionale privo di un perimetro politico, “di emergenza” come si diceva un tempo. La discesa in campo dell’ex presidente della Banca Centrale Europea ha provocato già diversi scossoni nel mondo politico, tra i quali il più spettacolare è senz’altro la riconversione europeista di Salvini.ha certamente un profilo di altissimo livello, che potrà essere di grande utilità al Paese in questo momento particolare per la nostra democrazia. Tutta la vicenda di queste settimane evidenzia però l’ennesimo fallimento del sistema politico ...

riotta : Se Berlusconi può essere adesso kingmaker di Draghi e i giornali già critici lo adulano è perché la sinistra non ne… - La7tv : #lariachetira @NFratoianni (Sinistra Italiana): 'Siamo ad ora in una condizione nella quale la scelta si determina… - Linkiesta : Il governo #Draghi ha mandato il Pd completamente nel pallone (e già prima non stava granché) La sinistra non ries… - SamaRosa70 : RT @ombrysan: La sinistra ordina a Draghi “Cittadinanza agli immigrati”, il silenzio di Salvini - Carlitos7115 : RT @ombrysan: La sinistra ordina a Draghi “Cittadinanza agli immigrati”, il silenzio di Salvini -