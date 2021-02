Draghi accontenta Grillo, sì alla Transizione Ecologica. Oggi il voto su Rousseau (Di giovedì 11 febbraio 2021) Arriva l’apertura di Draghi alle richieste del Movimento 5 stelle. Nella giornata di ieri, durante il confronto con le parti sociali, il Premier incaricato ha aperto alla creazione del Ministero per la Transizione Ecologica, che nella proposta del garante dei 5 stelle dovrebbe rappresentare una fusione di Ambiente e Sviluppo, un po’ come succede già in Francia, Spagna, Svizzera e Costa Rica. La comunicazione è arrivata dalle rappresentanze di WWF, Greenpeace e Legambiente al termine del colloquio con Draghi. Per il Movimento 5 stelle questo può rappresentare una svolta, una garanzia che i progetti del Movimento potranno proseguire anche nel governo Draghi, sul quale gli iscritti sono chiamati a votare Oggi, dopo lo stop arrivato ieri da Grillo stesso. ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Arriva l’apertura dialle richieste del Movimento 5 stelle. Nella giornata di ieri, durante il confronto con le parti sociali, il Premier incaricato ha apertocreazione del Ministero per la, che nella proposta del garante dei 5 stelle dovrebbe rappresentare una fusione di Ambiente e Sviluppo, un po’ come succede già in Francia, Spagna, Svizzera e Costa Rica. La comunicazione è arrivata dalle rappresentanze di WWF, Greenpeace e Legambiente al termine del colloquio con. Per il Movimento 5 stelle questo può rappresentare una svolta, una garanzia che i progetti del Movimento potranno proseguire anche nel governo, sul quale gli iscritti sono chiamati a votare, dopo lo stop arrivato ieri dastesso. ...

Ultron65 : RT @antonio_bordin: #Draghi accontenta #Grillo e inventa il ministero “per la transizione”, un inutile doppione del ministero dell’ambiente… - emiliano87tw : RT @antonio_bordin: #Draghi accontenta #Grillo e inventa il ministero “per la transizione”, un inutile doppione del ministero dell’ambiente… - Pietro_Di_Paolo : @assurdistan Perché apparte Draghi che è stato chiamato per le sue capacità gli altri si legittimano in base al con… - 73Orlando73 : @maurocattacin E Draghi lo accontenta. Mica 300 voti in Parlamento credeva di ottenerli così, sulla fiducia. E se s… - alfrig409 : RT @antonio_bordin: #Draghi accontenta #Grillo e inventa il ministero “per la transizione”, un inutile doppione del ministero dell’ambiente… -