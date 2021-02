Davide e Chiara, primo video social dopo Uomini e Donne: lui ai fornelli (Di giovedì 11 febbraio 2021) dopo moltissimo tempo di indecisione, Davide Donadei ha fatto la sua scelta: Chiara è la donna che lui vuole al suo fianco. Il giovanissimo tronista ha infatti avuto, in tutto questo periodo, una grande confusione nel decidere tra due ragazze. Chiara o Beatrice? Alla fine, il suo cuore ha parlato forte e chiaro e Davide si è reso conto di essere innamoratissimo di Chiara. Adesso i due sono più uniti che mai, e stanno condividendo reciprocamente i primi momenti del loro amore. E’ infatti spuntato in rete un filmato che li ritrae bellissimi e con i classici ‘cuoricini negli occhi‘. Ecco cosa sta facendo insieme la neo-coppia. Davide Donadei sta cucinando: Chiara è felicissima Sulle Instagram Stories di Chiara, lei ha ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)moltissimo tempo di indecisione,Donadei ha fatto la sua scelta:è la donna che lui vuole al suo fianco. Il giovanissimo tronista ha infatti avuto, in tutto questo periodo, una grande confusione nel decidere tra due ragazze.o Beatrice? Alla fine, il suo cuore ha parlato forte e chiaro esi è reso conto di essere innamoratissimo di. Adesso i due sono più uniti che mai, e stanno condividendo reciprocamente i primi momenti del loro amore. E’ infatti spuntato in rete un filmato che li ritrae bellissimi e con i classici ‘cuoricini negli occhi‘. Ecco cosa sta facendo insieme la neo-coppia.Donadei sta cucinando:è felicissima Sulle Instagram Stories di, lei ha ...

Michela60467540 : RT @ludovic13669710: “il trono di davide e beatrice” ED HA SCELTO CHIARA AIUTO HAHAH????????#uominiedonne - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Donadei torna su Instagram e spiega la scelta di Chiara Rabbi - chiara0174 : RT @slemeht: Davide piange in quel mondo perché sa la cazzata che ha fatto nel scegliere Chiara #uominiedonne - chiara0174 : RT @cadm94: Davide mi ha ricordato troppo Teresanna con le sue crisi fino al secondo prima che dicesse a Francesco Monte di non essere la s… - misalvichipu0 : scusate ma davide si è messo come sfondo del cellulare chiara... #uominiedonne -