Credit Agricole, nel 2020 utile netto in calo del 35% a 4,7 miliardi (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il gruppo Credit Agricole ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 33,6 miliardi di euro, in crescita dello 0,9% rispetto all'anno prima. L'utile netto è stato di 4,7 miliardi, in calo del 35% sul 2019, mentre l'utile netto sottostante è stato pari a 6,7 miliardi, con proventi operativi netti sottostanti di 34 miliardi. A livello patrimoniale, il CET1 phased-in è al 17,2%, mentre la liquidità a fine anno a quota 438 miliardi di euro. Per quanto riguarda il supporto ai clienti durante l'emergenza covid, il gruppo ha erogato 31,5 miliardi di euro prestiti garantiti dallo Stato in Francia, 2,4 miliardi di euro in Italia ed evaso ...

