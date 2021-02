Covid | variante inglese a Bollate | due scuole chiuse | c’è il rischio di zona rossa | IN EDICOLA

MSF_ITALIA : Bisogno urgente di #vaccini in #Africa meridionale dove si sta diffondendo la nuova e più contagiosa variante di… - SkyTG24 : È stata identificata una nuova mutazione del virus #SarsCoV2. Quello che c'è da sapere ?? - fanpage : Una delle due è stata identificata a Bristol e classificata come “variante di preoccupazione” - StraNotizie : Covid, individuato a Trieste il primo caso italiano della variante scozzese - BrugolaDigitAle : La variante milanese del Covid: prende lo spritz alle 18 e lavora tutta la settimana. Va a sciare nel weekend in Svizzera. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

... di vario grado, dove sono stati riscontrati casi diinglese di- 19 a Tolentino, Pollenza e Castelfidardo. L'obiettivo è di affrontare il focolaio in modo adeguato per accertare e ...... spinto dallainglese del coronavirus. La regione, attualmente in zona gialla, rischia di ... per l'incremento dell'indice Rt evidenziato dagli ultimi dati relativi all'emergenza, come ...Walter Ricciardi: "Rischio esplosione varianti a marzo". Il problema è che non le monitoriamo, quindi "non sappiamo dove sono fino a quando non emergono".Si sta facendo complicata la situazione di Bollate sotto l’aspetto Covid. I molti contagi emersi nelle ultime due settimane si è scoperto che sono dovuti ...