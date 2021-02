Caso Suarez: Agnelli ascoltato dai pm di Perugia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato ascoltato dai pm di Perugia nell’ambito dell’inchiesta sull’esame farsa di Luis Suarez. Il dirigente bianconero ha parlato come persona informata sui fatti, non cambia però la sua posizione: non è indagato e non rischia nulla nel procedimento penale. È indagato per false dichiarazioni invece Fabio Paratici, capo dell’area sportiva del club bianconero. Le accuse risalgono allo scorso 17 settembre quando Luis Suarez, allora attaccante del Barcellona, era finito nel mirino della Juventus. Per sbloccare la trattativa l’uruguaiano aveva bisogno del passaporto italiano. Così ha svolto l’esame di lingua necessario ad acquisire lo status di comunitario. Un esame che si è poi rivelato una farsa, con domande inviate prima all’attaccante per facilitarlo. La ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente della Juventus Andreaè statodai pm dinell’ambito dell’inchiesta sull’esame farsa di Luis. Il dirigente bianconero ha parlato come persona informata sui fatti, non cambia però la sua posizione: non è indagato e non rischia nulla nel procedimento penale. È indagato per false dichiarazioni invece Fabio Paratici, capo dell’area sportiva del club bianconero. Le accuse risalgono allo scorso 17 settembre quando Luis, allora attaccante del Barcellona, era finito nel mirino della Juventus. Per sbloccare la trattativa l’uruguaiano aveva bisogno del passaporto italiano. Così ha svolto l’esame di lingua necessario ad acquisire lo status di comunitario. Un esame che si è poi rivelato una farsa, con domande inviate prima all’attaccante per facilitarlo. La ...

