BlizzCon tra Overwatch | Diablo e molto altro | Blizzard svela il programma completo dell' evento

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Laline, la versione solo digitalea convention di, prenderà il via la prossima settimana e coloro che desiderano saperne di più sugli attesissimi2 e4 possono ora scoprire l'interodegli eventi. Descritta come una "celebrazionea community completamente digitale e mostra di giochi e universi", laline inizierà venerdì prossimo, 19 febbraio e durerà fino a sabato 20 febbraio. È ungratuito, disponibile tramite Twitch e YouTube, e conterrà una serie di eventi trasmessi in streaming su sei canali a tema diverso: un canale generalee altri incentrati su World of Warcraft, Hearthstone,, ...