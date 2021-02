Berlusconi caduto in casa, l'incidente a Roma: 'Contusione al fianco, sta bene' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente di Fi, Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una 'caduta accidentale occorsa nella sua residenza Romana che gli ha procurato una Contusione al fianco '. Lo ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente di Fi, Silvioè rientrato a Milano ieri sera a causa di una 'caduta accidentale occorsa nella sua residenzana che gli ha procurato unaal'. Lo ...

