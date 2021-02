Australian Open 2021, Matteo Berrettini: “Questa partita mi dà fiducia, perché non ho giocato bene ma ho vinto” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Matteo Berrettini ha appena ottenuto l’accesso al terzo turno degli Australian Open di tennis superando in quattro set, con il punteggio di 6-3 6-2 4-6 6-3 il qualificato boemo Tomas Machac. Come di consueto l’azzurro ha parlato a caldo nell’intervista in campo a fine match. L’analisi del romano: “Due giorni fa mi ero sentito benissimo, ma sapevo che Questa sarebbe stata una partita diversa, i miei colpi non sono stati perfetti, ma ho lottato. Nel terzo set sono calato un po’, questo è un sport di centimetri, magari esce qualche servizio di poco, ma nel quarto set mi sono riscattato“. Al terzo turno affronterà la testa di serie numero 19: “Karen Khachanov mi ha battuto due volte da under. Ci conosciamo bene, abbiamo la stessa età e lui adesso sta giocando ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha appena ottenuto l’accesso al terzo turno deglidi tennis superando in quattro set, con il punteggio di 6-3 6-2 4-6 6-3 il qualificato boemo Tomas Machac. Come di consueto l’azzurro ha parlato a caldo nell’intervista in campo a fine match. L’analisi del romano: “Due giorni fa mi ero sentito benissimo, ma sapevo chesarebbe stata unadiversa, i miei colpi non sono stati perfetti, ma ho lottato. Nel terzo set sono calato un po’, questo è un sport di centimetri, magari esce qualche servizio di poco, ma nel quarto set mi sono riscattato“. Al terzo turno affronterà la testa di serie numero 19: “Karen Khachanov mi ha battuto due volte da under. Ci conosciamo, abbiamo la stessa età e lui adesso sta giocando ...

