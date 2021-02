Australian Open 2021 | Lorenzo Sonego cede in cinque set a Feliciano Lopez | l’azzurro ko al 2° turno

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Uscita di scena davvero amara quella di(n.35 del mondo) nel secondodegliè stato sconfitto dallo spagnolo(n.65 ATP) con lo score di 5-7 3-6 6-3 7-5 6-4 in 3 ore e 21 minuti di partita. Il piemontese, dopo aver comandato senza fatica i primi due parziali, è calato improvvisamente, dando fiducia all’iberico, che ha così ribaltato l’esito di un confronto che sembrava favorevole al nostro portacolori. Sarà dunquead affrontare nel terzo round il russo Andrey Rublev (n.8 del mondo), vittorioso contro il brasiliano Thiago Monteiro (n.74 del mondo) per 6-4 6-4 7-6 (8). PRIMO SET – Nel primo setcerca di mettere sotto ...

Agenzia_Ansa : Australian open di #Tennis: Sara #Errani batte Venus #Williams a metà. Fuori Giorgi. #ANSA @SaraErraniSite - OA_Sport : #AusOpen Lorenzo Sonego delude le attese ed esce di scena al quinto set contro Feliciano Lopez - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 11 febbraio in DIRETTA: Lorenzo Sconfitto eliminato più tardi Fognini-Caruso e… - Eurosport_IT : Lopez torna in partita, Sonego è costretto a capitolare ???????? #EurosportTENNIS | #AO2021 - Eurosport_IT : CHE PECCATO SONEGO ?????? L'azzurro va avanti di due set ma subisce la rimonta di Feliciano Lopez: si ferma al second… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Da ansa.it sara errani venus williams Aglidi tennis giornata positiva per quasi tutti i big della racchetta, in evidenza anche Sara Errani, ultima delle donne azzurre ancora in gara. Per l'Italia note positive arrivano dal ...Maratona Kyrgios ? Ma l'eroe della terza giornata dell'd'Australia è Nick Kyrgios che ha ripreso per i capelli una partita persa schiantando per 6 - 4 al quinto l'ottimo francese Ugo Humbert ...Uscita di scena davvero amara quella di Lorenzo Sonego (n.35 del mondo) nel secondo turno degli Australian Open 2021. L'azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Feliciano Lopez (n.65 ATP) con lo score ...Uscita di scena davvero amara quella di Lorenzo Sonego (n.35 del mondo) nel secondo turno degli Australian Open 2021. L'azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Feliciano Lopez (n.65 ATP) con lo score ...