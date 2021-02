A Fiumicino quarta pista e terminal est: investimento da 8 miliardi (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – Investimenti per 8,2 miliardi fino al 2046. Lo sviluppo di un nuovo terminal ad est, con tre nuovi moli, e non più a nord. Un people mover per collegare le varie parti del futuro hub. Una quarta pista, sempre ad est, parallela all’attuale pista 3. Queste le caratteristiche del nuovo Masterplan dell’aeroporto internazionale di Fiumicino, presentato per la prima volta questa mattina durante la commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio dall’Ad di Adr, Marco Troncone. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – Investimenti per 8,2 miliardi fino al 2046. Lo sviluppo di un nuovo terminal ad est, con tre nuovi moli, e non più a nord. Un people mover per collegare le varie parti del futuro hub. Una quarta pista, sempre ad est, parallela all’attuale pista 3. Queste le caratteristiche del nuovo Masterplan dell’aeroporto internazionale di Fiumicino, presentato per la prima volta questa mattina durante la commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio dall’Ad di Adr, Marco Troncone.

