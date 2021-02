XPG lancia un contest | ecco come partecipare ad “Innamorati di XPG”

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) XPG annuncia il suodi XPG”. L’evento coinciderà con san valentino 2021 inziando il 10 febbraio, terminando il 10 marzo Il produttore taiwanese di componenti e periferiche per PC XPG, gruppo Adata,in occasione di san valentino un. Si chiama “di XPG”. Scopriamo di cosa si tratta e, per tentare di vincere i premi in palio. Perè necessario eseguire le seguenti operazioni: Seguire XPG su Facebook e/o Instagram Pubblica una foto creativa di un prodotto XPG insieme all’hashtag #LoveXPG Fornisci le informazioni di contatto e un link alla foto nella pagina web “Fall in Love with XPG”: https://event.adata.com/lovewithXPG/en/ Nello spirito di San Valentino, XPG sta cercando di ...