Whatsapp, come trasferire chat e file multimediali su Telegram (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Telegram approfitta del passo falso di Whatsapp e si piazza al primo posto nella classifica di app più scaricate al mondo (che non siano videogiochi) nel mese di gennaio. Secondo i dati diffusi da Sensor Tower, una società specializzata nell'analisi del mercato di app e mobile, rispetto al 2020 l'app russa ha fatto segnare un +380% con 63 milioni di installazioni che le hanno consentito di dare una spallata all'app del gruppo di Menlo Park, fino al mese scorso in cima alla classifica. Subito dietro a Telegram si piazza TikTok (62 milioni di download) e poi Signal, l'altra alternativa nel campo della messaggistica a fare un vero e proprio salto in avanti rispetto al passato; soltanto quinta Whatsapp. Buona parte del merito va alla nuova informativa privacy introdotta da Whatsapp all'inizio dell'anno

