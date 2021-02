Waffles + Mochi arriva su Netflix con la partecipazione di Michelle Obama (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novità in arrivo su Netflix per il mese di marzo 2021. I titoli non mancano e dopo uno straordinario 2020 per il colosso americano, anche il 2021 si arricchisce di titoli interessanti. Tra questi c’è anche Waffles + Mochi, la nuova serie originale prescolare con la partecipazione di Michelle Obama. Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama, Waffles + Mochi sarà disponibile su Netflix dal 16 marzo con 10 episodi. Un viaggio in tutto il mondo che porterà i protagonisti anche alla scoperta delle cucina italiana! Erika Thormahlen e Jeremy Konner sono gli showrunner e produttori esecutivi insieme a Tonia Davis, Priya Swaminathan, Barack e Michelle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novità in arrivo super il mese di marzo 2021. I titoli non mancano e dopo uno straordinario 2020 per il colosso americano, anche il 2021 si arricchisce di titoli interessanti. Tra questi c’è anche, la nuova serie originale prescolare con ladi. Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack esarà disponibile sudal 16 marzo con 10 episodi. Un viaggio in tutto il mondo che porterà i protagonisti anche alla scoperta delle cucina italiana! Erika Thormahlen e Jeremy Konner sono gli showrunner e produttori esecutivi insieme a Tonia Davis, Priya Swaminathan, Barack e...

danyeronia : RT @alexethno: Michelle Obama e l’educazione alimentare: al via il programma Waffles + Mochi su #Netflix. Le mie riflessioni nel blog https… - babessere : RT @NetflixIT: Un momento, ma è lei? No, non può essere? Ci assomiglia un sacco. Ma sai che forse è lei. Sì, è Michelle Obama nei panni del… - bnolli : Top story: » Michelle Obama e l’educazione alimentare: al via Waffles + Mochi su Netflix - stra_vip : Waffles + Mochi il programma di Michelle Obama su Netflix - paoloigna1 : RT @alexethno: Michelle Obama e l’educazione alimentare: al via il programma Waffles + Mochi su #Netflix. Le mie riflessioni nel blog https… -