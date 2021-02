Via libera dal Parlamento europeo al regolamento sul Recovery Fund. Anche grazie alla Lega (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con 582 voti a favore, 40 contrari e 69 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano il Recovery Fund, il Recovery e Resilience Facility (Rrf). A votare a favore sono stati Anche i parlamentari europei della Lega, come annunciato dopo l’incontro tra la deLegazione della Lega di Matteo Salvini con il presidente incaricato Mario Draghi. Recovery Fund, il “Sì” della Lega spiegato dal capodeLegazione in Europa: «Draghi non è Monti» – L’intervista «Preso atto dell’impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale che la stagione dell’austerity è finalmente archiviata che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con 582 voti a favore, 40 contrari e 69 astenuti, ilha approvato in via definitiva le regole che governano il, ile Resilience Facility (Rrf). A votare a favore sono statii parlamentari europei della, come annunciato dopo l’incontro tra la dezione delladi Matteo Salvini con il presidente incaricato Mario Draghi., il “Sì” dellaspiegato dal capodezione in Europa: «Draghi non è Monti» – L’intervista «Preso atto dell’impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale che la stagione dell’austerity è finalmente archiviata che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime ...

