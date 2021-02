Vaccini Covid, la seconda dose di AstraZeneca dopo 12 settimane (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La seconda dose di AstraZeneca va somministrata dopo 12 settimane. Ecco le indicazioni arrivate dall’Aifa. ROMA – La seconda dose di AstraZeneca somministrata dopo 12 settimane (78-84 giorni) o, almeno, a distanza di 9 settimane (63 giorni). A dirlo è L’Aifa in una circolare che il ministero della Salute, riportata da La Repubblica. Per quanto riguarda il target, il vaccino è stato autorizzato per tutti gli italiani raccomandandolo per gli under 55 e le persone over 55 che godono di buona salute. L’Italia, comunque, dovrebbe somministrare (almeno in questa prima parte) alle persone più giovani, mentre Pfizer e Moderna saranno dedicati alla popolazione anziana del nostro Paese. Protezione ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ladiva somministrata12. Ecco le indicazioni arrivate dall’Aifa. ROMA – Ladisomministrata12(78-84 giorni) o, almeno, a distanza di 9(63 giorni). A dirlo è L’Aifa in una circolare che il ministero della Salute, riportata da La Repubblica. Per quanto riguarda il target, il vaccino è stato autorizzato per tutti gli italiani raccomandandolo per gli under 55 e le persone over 55 che godono di buona salute. L’Italia, comunque, dovrebbe somministrare (almeno in questa prima parte) alle persone più giovani, mentre Pfizer e Moderna saranno dedicati alla popolazione anziana del nostro Paese. Protezione ...

MSF_ITALIA : Bisogno urgente di #vaccini in #Africa meridionale dove si sta diffondendo la nuova e più contagiosa variante di… - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi ai partiti: vaccini prima agli insegnanti #covid - Agenzia_Ansa : Lotta al #Covid, von der Leyen all'Europarlamento. Focus sulla strategia Ue nell'acquisizione dei vaccini Segui la… - Rossell73039474 : RT @KellerZoe: @valy_s I virus raramente scompaiono, in genere restano in circolazione e al meglio si adattano indebolendosi ma tendono anc… - Sakurauchi_Hime : RT @BambooBarbara: @valy_s Ci stanno sfinendo con questi vaccini/non vaccini con i tamponi positivi/finti positivi e comunque inaffidabili,… -