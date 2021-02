Ufficiale | AZ | si ritira Ron Vlaar

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A quasi 36 anni, Ronha deciso di dire basta al calcio giocato. Il difensore olandese ha deciso di attaccare gli scarpini al chiodo dopo pochi mesi dal suo ritorno. A comunicarlo l’AZ attraverso i propri profili social. In carriera 229 presenze in Eredivisie, soprattutto con la maglia del Feyenoord, una fruttuosa parentesi in Inghilterra con l’Aston Villa, 32 apparizioni nella nazionale oranje compresi un Mondiale e gli Europei del 2012. Concrete #AZ #ThanksRon #RV4 pic.twitter.com/1jBXc0ndPa — AZ (@AZAlkmaar) February 10, 2021 Foto: Twitter AZ L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

BombeDiVlad : ???? UFFICIALE - #AzAlkmaar, #Vlaar si ritira ?? Il ringraziamento dell’#Olanda #LeBombeDiVlad #LBDV #News - Fabushka : @PieroLadisa O forse Mercedes come team ufficiale si ritira? - ndl00 : Ufficiale, #Proto si ritira dal calcio giocato. -

