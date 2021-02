Trovata morta Kasia, l’ex fidanzata di Jerome Boateng: i due si erano lasciati da una settimana (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È stata Trovata senza vita nel suo appartamento a Berlino Kasia Lenhardt, modella di origine polacca di 25 anni. È stata per poco più di un anno la fidanzata di Jerome Boateng, calciatore, difensore del Bayern Monaco e fratello minore di Kevin Prince, attaccante del Monza. I due si sono lasciati una settimana fa, come aveva annunciato il calciatore su Instagram: “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica giusta”, ha scritto il difensore del Bayern Monaco. Il corpo di Kasia Lenhardt è stato trovato nella tarda serata di ieri a Berlino, la ha reso noto la polizia locale, che al momento non ha aggiunto ulteriori ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È statasenza vita nel suo appartamento a BerlinoLenhardt, modella di origine polacca di 25 anni. È stata per poco più di un anno ladi, calciatore, difensore del Bayern Monaco e fratello minore di Kevin Prince, attaccante del Monza. I due si sonounafa, come aveva annunciato il calciatore su Instagram: “Come è noto dai media, ho concluso la relazione conLenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica giusta”, ha scritto il difensore del Bayern Monaco. Il corpo diLenhardt è stato trovato nella tarda serata di ieri a Berlino, la ha reso noto la polizia locale, che al momento non ha aggiunto ulteriori ...

Adnkronos : ++Trovata morta #modella 25enne, ex di #JeromeBoateng: è giallo++ - DiMarzio : Il difensore del #BayernMonaco non figura nel registro degli indagati - Fantacalcio : La ex fidanzata di Boateng trovata morta a 25 anni - Noovyis : (Kasia Lenhardt, l’ex fidanzata di Boateng trovata morta nel suo appartamento: si erano lasciati una settimana fa)… - CalcioWeb : Dramma per #JeromeBoateng: la ex fidanzata è stata trovata morta -