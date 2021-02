Tennis, Pietrangeli: “Sinner tra i primi dieci entro fine anno” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nicola Pietrangeli, leggenda del Tennis italiano, è intervenuto a margine della presentazione della partnership tra Internazionali BNL d’Italia e Reale Mutua per parlare di due dei migliori talenti italiani. “Berrettini ha lo stesso difetto di Panatta, dovrebbe rinforzare le gambe. Berrettini il mio erede? Gli piacerebbe”, commenta sorridendo. Infine, una previsione personale su Sinner: “Quest’anno arriverà tra i primi dieci al mondo”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nicola, leggenda delitaliano, è intervenuto a margine della presentazione della partnership tra Internazionali BNL d’Italia e Reale Mutua per parlare di due dei migliori talenti italiani. “Berrettini ha lo stesso difetto di Panatta, dovrebbe rinforzare le gambe. Berrettini il mio erede? Gli piacerebbe”, commenta sorridendo. In, una previsione personale su: “Quest’arriverà tra ial mondo”. SportFace.

