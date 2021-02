Super Smash Bros Ultimate | evento “Fuori gli artigli”

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Unghie affilate come rasoi riempiranno il Tabellone degli Spiriti con l’del weekend “gli” diOra che la nostra guida è (per il momento) conclusa, possiamo tornare a dedicarci occasionalmente – come nel caso di questo– a. Dopo aver dedicato lo scorso weekend ai combattenti dotati di molti proiettili, stavolta il gioco torna a mettere al centro il Tabellone degli Spiriti con “gli”. Come potete immaginare, la scrematura tematica mette al centro dell’attenzione tutti gli Spiriti dotati diaffilati; questi ultimi, infatti, avranno più ...