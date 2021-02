Soulmates dimostra che non è facile per niente fare Black Mirror

Leggi su wired

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=DyM-Ba6LeQE Che realizzare una serie comenon sialo. Questa serie appena partita su Prime Video viene da William Bridges uno degli sceneggiatori die, nonostante non sia ufficialmente imparentata con quella serie ,si presenta come se fosse un suo spin-off, o meglio come se fosse l’allargamento di un suo episodio a serie intera. La premessa di questa antologia di storie, sempre diverse con attori diversi e personaggi diversi di episodio in episodio, è che in un futuro prossimo, a 15 anni da oggi, è stato scoperto che esiste qualcosa dentro ognuno che consente di trovare l’anima gemella. Facendo l’apposito test è possibile trovare l’anima gemella. A patto che anch’essa abbia fatto il ...