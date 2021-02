Se le unghie si scheggiano in continuazione prova il rimedio della nonna

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lefragili sono il cruccio di moltissime donne che vorrebbero farle crescere in maniera solida e duratura. Renderle più solide in maniera economica e naturale si può! Per mettere in pratica questoè necessario eliminare dallequalsiasi residuo di smalto. L’acetone è piuttosto aggressivo sulle, e addirittura lenormali possono apparire più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it