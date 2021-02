Questo studio tedesco non dimostra che le mascherine sono dannose per i bambini (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 19 gennaio 2021 è stata pubblicata su Facebook un’immagine recante lo screenshot di una pagina web, con la didascalia «studio tedesco rivela che la mascherina danneggia il 68% dei bambini con 24 tipi diversi di disturbi della salute!». L’immagine e l’affermazione si riferiscono a un articolo pubblicato il 2 gennaio 2021 dal sito GreenMedInfo intitolato “Danni delle mascherine nei bambini: il 68 per cento dei genitori riporta problemi psicologici e fisici allarmanti in uno studio unico nel suo genere”, che riferisce i risultati di uno studio effettuato in Germania sugli effetti delle mascherine in bambini e adolescenti. L’articolo è stato condiviso su Facebook oltre 8.000 volte, secondo lo strumento di analisi dei social network ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 19 gennaio 2021 è stata pubblicata su Facebook un’immagine recante lo screenshot di una pagina web, con la didascalia «rivela che la mascherina danneggia il 68% deicon 24 tipi diversi di disturbi della salute!». L’immagine e l’affermazione si riferiscono a un articolo pubblicato il 2 gennaio 2021 dal sito GreenMedInfo intitolato “Danni dellenei: il 68 per cento dei genitori riporta problemi psicologici e fisici allarmanti in unounico nel suo genere”, che riferisce i risultati di unoeffettuato in Germania sugli effetti delleine adolescenti. L’articolo è stato condiviso su Facebook oltre 8.000 volte, secondo lo strumento di analisi dei social network ...

agorarai : 'Ogni leader che esce dallo studio di Draghi pensa che Draghi si sia convertito al suo partito. Io penso che in que… - alessia74045167 : @SimoJeanP MTR lo merita, ma non si può negare il fatto che giochi anche lei di strategia e a me non suona questo s… - ryuqvaza : They said 'Abbiamo già dato con il bts studio... A questo giro magari risparmiamo pure sull'ingaggio' - VerziccoLuca : RT @WSSItalia: ??Lo studio sul mondo #IBMi ha rilevato quali siano i principali linguaggi di programmazione #opensource utilizzati sulla pia… - lluanall4 : @_tini_lodo @vtrnct @crvnglightning Che comunque è normale non riuscire a concentrarsi sullo studio di non abbatter… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo studio Terra dei fuochi, c'è la conferma della Procura: 'Tumori legati ai rifiuti'

Presentati questo mattina i risultati dell'indagine della Procura del Tribunale di Napoli Nord, ... rende più confidenti nel possibile ruolo causale o concausale delle esposizioni in studio. Inoltre, ...

Diretta/ Lazio Empoli Primavera (risultato finale 2 - 6): biancocelesti annichiliti!

È stato dunque una prima frazione di gara davvero brillante in terra laziale oggi pomeriggio: questo anche se al via sono stati pochi minuti di studio reciproco tra le due squadre. Dopo però i primi ...

Tumore al pancreas, un nuovo studio permette di scoprire come bloccare i linfociti killer La Stampa Franco Marini e “quella notte”

Il capitolo del romanzo di Concita De Gregorio che raccontava la scelta del Presidente della Repubblica del 2013 ...

Storia di Lenci De Santis, una fiumana di Sicilia

Marilù Furnari e la figlia Martina durante il primo lockdown hanno raccolto la testimonianza della madre-nonna profuga “forzata” dalle terre d’Istria. Un libro per imparare e ricordare un periodo igno ...

Presentatimattina i risultati dell'indagine della Procura del Tribunale di Napoli Nord, ... rende più confidenti nel possibile ruolo causale o concausale delle esposizioni in. Inoltre, ...È stato dunque una prima frazione di gara davvero brillante in terra laziale oggi pomeriggio:anche se al via sono stati pochi minuti direciproco tra le due squadre. Dopo però i primi ...Il capitolo del romanzo di Concita De Gregorio che raccontava la scelta del Presidente della Repubblica del 2013 ...Marilù Furnari e la figlia Martina durante il primo lockdown hanno raccolto la testimonianza della madre-nonna profuga “forzata” dalle terre d’Istria. Un libro per imparare e ricordare un periodo igno ...