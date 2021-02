"Quando Draghi si trova davanti uno come lei...". Veleno puro: Concita De Gregorio ridicolizza Vito Crimi, che brutta fine | Video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una sorta di pungiball, il povero Vito Crimi ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, il programma in onda su La7 ieri, martedì 9 febbraio. Il leader grillino prova a difendere le indifendibili posizioni del M5s nel corso delle consultazioni con Mario Draghi. Prova anche a giustificare e legittimare il voto sulla piattaforma Rousseau per decidere sul governo, tentativo davvero avventuroso. Dunque incassa i fendenti di Alessandro Sallusti, che nel corso di un intervento lo ha impallinato a ripetizione. Insomma, un incubo per il leader reggente. E a peggiorare l'incubo di Vito Crimi ecco anche il "fuoco amico" di Concita De Gregorio, la firma di Repubblica che si è recentemente fatta notare per la querelle con Nicola Zingaretti. Concita prende la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una sorta di pungiball, il poveroospite di Giovanni Floris a DiMartedì, il programma in onda su La7 ieri, martedì 9 febbraio. Il leader grillino prova a difendere le indifendibili posizioni del M5s nel corso delle consultazioni con Mario. Prova anche a giustificare e legittimare il voto sulla piattaforma Rousseau per decidere sul governo, tentativo davvero avventuroso. Dunque incassa i fendenti di Alessandro Sallusti, che nel corso di un intervento lo ha impallinato a ripetizione. Insomma, un incubo per il leader reggente. E a peggiorare l'incubo diecco anche il "fuoco amico" diDe, la firma di Repubblica che si è recentemente fatta notare per la querelle con Nicola Zingaretti.prende la ...

