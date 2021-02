Pomeriggio 5 | aggredita troupe di Barbara D’Urso durante un servizio Urla e insulti Cosa è successo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Momenti di tensione oggiin studio da. Èunin diretta da Faenza teatro dell’omicidio di Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni uccisa sabato mattina, con una ferita da taglio alla gola, nella sua abitazione a Faenza nel Ravennate. Un delitto pieno di ombre. A quanto scrive l’Adnkronos, l’aggressione è iniziata ai piani superiori della casa, per poi terminare in un vano cucina dove la donna è stata uccisa con un coltello, come dimostrano i primi risultati dell’autopsia, eseguita ieri, che hanno confermato che ad uccidere la donna è stato un taglio praticato da tergo alla parte sinistra del collo che ha reciso vene e arteria. Mistero sul movente. Le indagini, procedono a 360 gradi. Escluso il movente passionale, poiché la donna non avrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio aggredita

Il Mattino

Su le ultime novità. , la troupe di vienein diretta: ' Avete rotto il caz*** '. Pochi minuti fa, la conduttrice del contenitore Mediaset ha mandato in onda delle immagini inaspettate. L'inviata Cristina Battista si trova a Faenza ...Brescia, 14ennee rapinata Questa è stata la brutta disavventura capitata a una ragazzina di poco più di 14 anni, vittima di un gruppo di coetanei che neldi domenica 7 febbraio ...Barbara D'Urso, la troupe di Pomeriggio 5 viene aggredita in diretta: «Avete rotto il caz***». Pochi minuti fa, la conduttrice del contenitore Mediaset ha mandato in onda ...Momenti di tensione per Barbara D'Urso, la troupe di Pomeriggio 5 viene aggredita in diretta, il video su Faenza e lo scontro.