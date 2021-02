Piccoli Comuni | F De Vito | bando ottima cosa ma si proceda con piano triennale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – “Apprendo con soddisfazione l’estensione del finanziamento a tutti i partecipanti al secondodedicato aie relativo alle ‘azioni di recupero e rigenerazione dei luoghi’. Quando l’obiettivo e’ quello di dare sostegno a queste realta’ non si puo’ non esserne contenti.” “Mi preme tuttavia ricordare che sono ormai passati i 180 giorni previsti dalla legge n.9 del 2020 entro i quali bisognava dare attuazione alprevisto dall’articolo 13 che consentirebbe finalmente di investire gli oltre 2,5 mln previsti dal bilancio del 2021 sui.” “Mi auguro quindi che quanto prima sicon la predisposizione di questoe si valuti una inversione di principio nella gestione delle risorse ...

giuliog : RT @LTangherlini: Umbria. Record incidenza covid nei piccoli comuni. Dopo Santa Anatolia di Narco, andiamo a Scheggino. @RaiNews @andreavia… - GianelleMauriz7 : RT @LTangherlini: Umbria. Record incidenza covid nei piccoli comuni. Dopo Santa Anatolia di Narco, andiamo a Scheggino. @RaiNews @andreavia… - LTangherlini : Umbria. Record incidenza covid nei piccoli comuni. Dopo Santa Anatolia di Narco, andiamo a Scheggino. @RaiNews… - wangremax : ?SONDAGGIO ? ?? la pandemia ha rilanciato la domanda di case in Campagna,rustici e casali nelle arie provinciali,nei… - DocWalls : @CaprettoPaul @_Facezia_ Se ci impegnamo entro sera abbiamo finito... è la marmilla che ci frega... 20 mila comuni tutti piccoli e vicini.., -

Ultime Notizie dalla rete : Piccoli Comuni

LatinaToday

Ha anche colpito positivamente il ribaltamento di uno dei cliché più, in questo tipo di film,...un'ora e venticinque minuti di tempo e tenere conto che la visione è sconsigliata ai più. ...Ma c'è di più: proprio nelle aree montane si riscontra l'esistenza di numerosiche, condizionati da una situazione di evidente svantaggio socioeconomico e di marginalità territoriale ...Predisporre al più presto i bandi con le risorse per un nuovo Fondo affitto e un nuovo Fondo morosità incolpevole, da attivare e mettere a disposizione anche per il 2021 in aiuto alle tante persone e ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.