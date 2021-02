Pd Lazio: urgente rinnovo contratto e riforma complessiva settore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – “Lo sciopero nazionale di lunedi’ scorso dei lavoratori del trasporto pubblico locale aderenti alle organizzazioni sindacali confederali ci deve far riflettere sul disagio che tutta la collettivita’ ha dovuto affrontare in questa delicata fase. Chiediamo pertanto che venga ripresa immediatamente la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, membro della Commissione Trasporti di Palazzo Madama e Rocco Lamparelli, responsabile Forum mobilita’ del Pd Lazio. “I lavoratori e le organizzazioni sindacali- aggiungono- stanno chiedendo ormai da molto tempo di riaprire il confronto sul rinnovo del contratto scaduto da piu’ tre anni. Riteniamo che le associazioni datoriali debbano ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – “Lo sciopero nazionale di lunedi’ scorso dei lavoratori del trasporto pubblico locale aderenti alle organizzazioni sindacali confederali ci deve far riflettere sul disagio che tutta la collettivita’ ha dovuto affrontare in questa delicata fase. Chiediamo pertanto che venga ripresa immediatamente la trattativa per ildelnazionale del trasporto pubblico”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd, senatore Bruno Astorre, membro della Commissione Trasporti di Palazzo Madama e Rocco Lamparelli, responsabile Forum mobilita’ del Pd. “I lavoratori e le organizzazioni sindacali- aggiungono- stanno chiedendo ormai da molto tempo di riaprire il confronto suldelscaduto da piu’ tre anni. Riteniamo che le associazioni datoriali debbano ...

