Omicidio di Vistrorio | ucciso col punteruolo di un bastone animato | imputato condannato a 21 anni

(Di giovedì 11 febbraio 2021)a 21e quattro mesi di reclusione Alberto Diatto, 61enne infermiere di Biella accusato di avere, la notte del 20 luglio 2019 in via Cairoli a, il suo conoscente ...

Agenzia ANSA

... la notte del 20 luglio 2019 in via Cairoli a, il suo conoscente Roberto Moschini, 57 ... infatti, il pm Daniele Iavarone aveva chiesto una condanna all'ergastolo percon l'aggravante ...L'avvenne nella notte tra il 19 e 20 luglio 2019, a, in Valchiusella. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo, ma la Corte ha riconosciuto a Diatto le attenuanti generiche. redazione ...Ventuno anni e quattro mesi di reclusione. È questa la condanna che dovrà scontare Alberto Fatto, 61enne infermiere di Biella, per l'omicidio di Roberto Moschini. La sentenza è arrivata oggi pomeriggi ...Condannato a 21 anni e quattro mesi di reclusione Alberto Diatto, 61enne infermiere di Biella accusato di avere ucciso, la notte del 20 luglio 2019 in via Cairoli a Vistrorio, il suo conoscente Robert ...